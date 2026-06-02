بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة ويلز ضد غانا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:23 مساءً - يخوض منتخب غانا مساء اليوم مواجهة ودية قوية أمام منتخب ويلز، ضمن برنامج الاستعدادات الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتقام المباراة على ملعب "كارديف سيتي" في ويلز، حيث يسعى المنتخب الغاني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل خوض التحدي العالمي المرتقب، خاصة في ظل قوة المجموعة التي ينتظرها في البطولة.

مواجهات غانا في كأس العالم

يستهل المنتخب الغاني مشواره في المونديال بمواجهة بنما يوم 17 يونيو في مدينة تورنتو الكندية، قبل أن يصطدم بمنتخبي إنجلترا وكرواتيا في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وكان المدير الفني كارلوس كيروش قد أعلن القائمة الأولية للنجوم الذين سيعتمد عليهم في كأس العالم، وشهدت تواجد لاعب الوسط المخضرم توماس بارتي ضمن العناصر المختارة.

موعد مباراة غانا ضد ويلز اليوم

تُقام المباراة اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 على ملعب كارديف سيتي في تمام

09:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

10:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة غانا ضد ويلز

تنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري للمواجهات الدولية الودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد علي القناة الناقلة: beIN Sports 1 وسيكون المعلق علي محمد علي من يعلق عليها.

كيفية مشاهدة مباراة غانا ضد ويلز

لهواة المشاهدة عبر الإنترنت يمكنكم مشاهدتها بظون تقطيع عبي تطبيق تود وبي ان كونكت الخاص للمشتركين في خدمات الشبكة القطريه بي إن.