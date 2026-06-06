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بروفة جديدة قبل الاستحقاقات القادمة.. سوريا تواجه روسيا...

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بروفة جديدة قبل الاستحقاقات القادمة.. سوريا تواجه روسيا...

بروفة جديدة قبل الاستحقاقات القادمة.. سوريا تواجه روسيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - يخوض منتخب سوريا اختبارًا وديًا جديدًا عندما يلتقي منتخب روسيا البيضاء في مباراة تأتي ضمن سلسلة التحضيرات التي يخوضها المنتخبان خلال الفترة الحالية بهدف الوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل الدخول في المنافسات الرسمية المقبلة.

أهمية مباراة سوريا وروسيا البيضاء

وتشكل هذه المواجهة فرصة مهمة للجهاز الفني للمنتخب السوري لمراجعة العديد من الجوانب المتعلقة بأداء الفريق سواء من ناحية التنظيم داخل الملعب أو تجربة بعض اللاعبين الذين يسعون لحجز مكان لهم في التشكيلة الأساسية خلال الاستحقاقات القادمة. كما تمنح المباراة اللاعبين فرصة لاكتساب المزيد من الانسجام وتطبيق التعليمات الفنية في أجواء تنافسية حقيقية.

ويأمل المنتخب السوري في تحقيق ظهور جيد أمام منافس أوروبي يمتلك خبرات دولية متنوعة، بما يساعد الفريق على مواصلة رحلة التطور والبناء استعدادًا للتحديات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة سوريا وروسيا البيضاء

تقام المباراة الودية بين سوريا وروسيا البيضاء مساء اليوم ضمن الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات خلال فترة التوقف الحالية ومن المنتظر أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت سوريا ومصر والسعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما تنطلق عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وروسيا البيضاء

أعلنت قناة أنا سوريا نقل المباراة مباشرة للجماهير الراغبة في متابعة المنتخب السوري خلال معسكره الحالي، وتأتي هذه التغطية ضمن اهتمام القناة بمباريات المنتخب الوطني، حيث توفر متابعة شاملة للمواجهة منذ اللحظات الأولى وحتى صافرة النهاية.

معلق مباراة سوريا وروسيا البيضاء 

يقوم المعلق إبراهيم العيو بالتعليق على أحداث المباراة، لينقل تفاصيل المواجهة الودية بين المنتخبين وما تشهده من محطات فنية طوال التسعين دقيقة.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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