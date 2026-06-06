بدون إنقطاع.. كيفية مشاهدة مباراة البحرين ضد جورجيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الكرة البحرينية نحو العاصمة الجورجية تبليسي حيث يخوض منتخب البحرين مباراة ودية أمام منتخب جورجيا في إطار التحضيرات المستمرة للفترة المقبلة، وتعتبر هذه المواجهة فرصة مهمة للجهاز الفني من أجل تقييم مستوى الفريق والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل خوض التحديات القادمة.

موعد مباراة البحرين وجورجيا الودية

تقام مباراة البحرين وجورجيا اليوم على أرضية ملعب ميخائيل ميسخي، أحد أبرز الملاعب في جورجيا،ومن المنتظر أن تبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت البحرين في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الوطني إلى تقديم أداء قوي وتحقيق الاستفادة الفنية المطلوبة.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وجورجيا

تنقل قناة البحرين الرياضية المباراة مباشرة للمشاهدين،مع متابعة شاملة لأحداث اللقاء منذ اللحظات الأولى وحتى صافرة النهاية، وتتيح القناة للجماهير فرصة متابعة المنتخب الوطني خلال واحدة من أبرز مبارياته الودية في الفترة الحالية.

كيفية مشاهدة مباراة البحرين وجورجيا عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء الودي بين البحرين وجورجيا إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية التابعة لقناة البحرين الرياضية والتي تتيح للجماهير مشاهدة البث المباشر للمباريات والفعاليات الرياضية التي تنقلها القناة، كما يستطيع المشجعون متابعة المباراة من خلال القناة الرسمية لهيئة شؤون الإعلام البحرينية على موقع يوتيوب عند توفير البث المباشر.