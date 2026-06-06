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موعد مباراة تونس ضد بلجيكا استعدادا لكأس العالم...

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موعد مباراة تونس ضد بلجيكا استعدادا لكأس العالم...

موعد مباراة تونس ضد بلجيكا استعدادا لكأس العالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - يدخل المنتخب التونسي مرحلة جديدة من تحضيراته لكأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب بلجيكا في مباراة ودية مرتقبة، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني قبل انطلاق البطولة العالمية.

وتشكل المواجهة فرصة مثالية لنسور قرطاج لاختبار قدراتهم أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، خصوصًا أن المنتخب التونسي ينتظره تحدٍ صعب في دور المجموعات بعد وقوعه مع هولندا واليابان والسويد.

ويطمح المنتخب التونسي إلى تحقيق أفضل مشاركة له في كأس العالم، مستفيدًا من خبرة ست مشاركات سابقة، بعدما ضمن الظهور للمرة السابعة في تاريخه والثالثة تواليًا.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وتونس الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

تُبث المباراة مباشرة عبر قناة الوطنية الأولى التونسية ويمكن متابعة اللقاء إلكترونيًا من خلال تطبيق TOD.

 موعد مباراة بلجيكا وتونس الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

يستضيف ملعب الملك بودوان المباراة يوم السبت 6 يونيو 2026، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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