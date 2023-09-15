انت الأن تتابع خبر ارتفاع سعر النفط عالميا مع زيادة الطلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات الجمعة، بدعم من زيادة التوقعات بانتعاش الطلب العالمي على الذهب الأسود.



وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.82 بالمئة إلى 90.90 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.76 بالمئة إلى 94.41 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".



و الخميس، كانت أسعار النفط قد لامست مستوى 94 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني 2022 .