للمرة 44.. قاضية أفشة تقهر عناد سموحة وتتوج الأهلي بطلا للدورى المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 11:26 مساءً - توّج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 79 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة سموحة، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل سموحة ، الهاني سليمان - طارق علاء - جاستيس أرثر - بركات حجاج - عبد الرحمن عامر_ دوكو دودو - عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا -أبو بكر ليادي - حسام حسن وأحمد خالد.

الشوط الأول

بدأ اللقاء بشكل حماسي من جانب الفريقين وإن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بكل قوة مُحاولاً تسجيل هدف مُبكر، وأشهر وائل فرحان حكم المباراة، بطاقة صفراء لـ حسام حسن مهاجم سموحة في الدقيقة السابعة للخشونة مع أكرم توفيق.

وسدد الأهلي أكثر من كرة لكن تفوق دفاع سموحة لهجمة من وسام أبو علي كما تصدى الهاني سليمان لتسديدة قوية من حسين الشحات في الدقيقة الثامنة.

وأنقذ ياسر إبراهيم فرصة هدف مُحقق لسموحة بعدما ابعد كرة من على خط المرمى قبل ن تدخل شباك فريقه، وفي الدقيقة 12 غادر كريم فؤاد أرض الملعب للإصابة وشارك محمد هاني بدلاً منه.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي مرة أخرى في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وسام أبو علي لكن الهاني سليمان تألق وأنقذها.

وقاد أبو بكر ليادي هجمة خطرة لسموحة وسدد كرة بجوار القائم، قبل أن يُشهر الحكم بطاقة صفراء لـ دوكو دودو لاعب سموحة للخشونة ، وأهدر امام عاشور فرصة تسجيل هدف أول للأهلي في الدقيقة 34 بعدما تباطئ في التسجيل رغم إنه كان مُنفرد بحارس سموحة. ونشط أداء الفريقين في الدقائق الأخيرة إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير ثنائي للأهلي، حيث محمد مجدي أفشة بدلاً من أمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد بدلاً من رضا سليم، ورغم سيطرة الأهلي على مجريات هذا الشوط إلا أن سموحة ظل خطراً في هجماته المُرتدة التي شنها بين الحين والأخر على مرمى محمد الشناوي ، ونال حمدي علاء دودو لاعب سموحة بطاقة صفراء نتيجة عرقلة متعمدة لمحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي قبل أن يُشهر الحكم بطاقة صفراء أخرى لـ طارق علاء لاعب سموحة للخشونة مع محمد مجدي أفشة.

حاول الأهلي زيارة شباك الهاني سليمان لكن الأخير تألق مع دفاع فريقه ، وشارك أحمد عبد القادربدلاً من حسين الشحات وكريم نيدفيد بدلاً من أكرم توفيق في الدقيقة 67.

ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة مع هجمات مرتدة من سموحة ، ونال الهاني سليمان بطاقة صفراء لإهدار الوقت ، كما نال محمد متولي كناريا بطاقة صفراء للخشونة ونجح محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف رائع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة عمر كمال، بعدها حاول الفريقان لكن ينتهى اللقاء بفوز الأهلي ويتوّج المارد الأحمر بالدوري للمرة الـ44 في تاريخ النادي.