نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ف أو ": 87% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بالكامل بسبب الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة ف أو، عن الإجراءات العاجلة التي تعمل عليها المنظمة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع والخطط المستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية ومصادر المياه بعد وقف الحرب.

وقال خلال تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: "حتى نكون واقعيين يجب أن ننظر إلى المنظومة الزراعية والغذائية في قطاع غزة قبل أكتوبر 2023، فقد كانت غزة شبه مكتفية ذاتيا من الإنتاج الغذائي والموارد المائية والإنتاج الحيواني خصوصا اللحوم والدواجن واللحوم الأخرى والألبان والبيض والسمك".

وتابع: "واليوم، فإن دراسات الأقمار الصناعية أظهرت أن 87% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بالكامل، و80% من البيوت المحمية تدمرت بالكامل، و87% من الآبار الزراعية خرجت عن الخدمة، وهذا يعني انهيارا كاملا، ناهيكِ عن مشروعات تربية الدواجن والأغنام والإنتاج الزراعي الآخر".

وأوضح: "وبالتالي، ما نقوم به اليوم في ف أو بعد عامين من الحرب وانهيار شبه كامل، هو محاولة إعادة تشغيل الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي داخل غزة من أجل تقليل العبء على الحاجة إلى المساعدات الخارجية، لأن المساعدات وحدها لا تكفي ولا تفي بالاحتياجات الغذائية الضرورية مثل البروتين والفيتامينات وغيرها التي يجب أن تؤخذ من خلال الخضروات الطازجة والبيض والحليب والأسماك".