رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة: التعاون الدفاعي حق سيادي لمصر.. ومن حقها التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 09:30 مساءً - أكد مجتبى فردوسي بور، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، أن ما يتم تداوله بشأن بعض الملفات المتعلقة بالتعاون الدفاعي أو الترتيبات الإقليمية لا تزال معلومات غير مؤكدة، مشيراً إلى أن الأمر يظل شأناً داخلياً يخص الدولة المصرية والجهات المعنية بها.

وقال مجتبى فردوسي بور، في تصريحات لأحد القنوات الفضائية، إن بلاده لا تملك معلومات مؤكدة حول صحة ما يُثار، موضحاً: "علينا أن نسأل الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية هل هذا الأمر صحيح أم لا"، مضيفاً أنه لا يمكن الجزم بصحة أو عدم صحة تلك المعلومات قبل دراستها والتحقق منها.

وأشار إلى أن من حق أي دولة أن تدير علاقاتها وتحالفاتها بما يخدم مصالحها الوطنية، مؤكداً أن لمصر الحق في التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الدفاع المشترك، لافتاً إلى أن هذا الطرح سبق تداوله من الجانب المصري.

وفيما يتعلق بموقف إيران حال ثبوت صحة تلك المعلومات، أوضح رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة أن بلاده لا تعارض أي تعاون لا يستهدفها أو لا يأتي في إطار دعم "العدو الأمريكي الإسرائيلي"، بحسب تعبيره، مؤكداً رفض طهران لأي وجود أمريكي أو إسرائيلي بالقرب من حدودها أو في محيطها الإقليمي.

وأضاف أن إيران تعتبر وصول الصواريخ الإسرائيلية بعيدة المدى إلى مناطق مقابلة لسواحلها أمراً مرفوضاً، في إشارة إلى التعاون العسكري بين إسرائيل وبعض دول المنطقة، مؤكداً أن بلاده تتابع هذه التطورات بحذر.