النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

وزير التخطيط يؤكد عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم الإصلاحات

وزير التخطيط يؤكد عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم الإصلاحات

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

تعاون حكومي لتعزيز التنمية.. اجتماع مشترك بين وزيري الشباب والزراعة

تعاون حكومي لتعزيز التنمية.. اجتماع مشترك بين وزيري الشباب والزراعة

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

الرئيسية أخبار مصرية

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير المطارات ومصر للطيران

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير المطارات ومصر للطيران

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير المطارات ومصر للطيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 02:18 مساءً - بدأ  مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يناقش طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن  تطوير مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير المطارات المصرية، ومدى جاهزيتها فى ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.

تشهد الجلسة مناقشة  طلب المناقشة المقدم من من النائب إيهاب زكريا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

كما تشهد الجلسة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات المصرية، ومدى جاهزيتها فى ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.

وسوف يقوم المستشار رئيس المجلس  بضم طلبي المناقشة معا، حيث يقوم كل نائب باستعراض طلب المناقشة  المقدم منه ثم يفتح باب المناقشة من جانب الأعضاء ليتحدثوا عن رأيهم فى الموضوعات المبارة، ثم تقوم الحكومة بشرح خطتها وسيارته، بشأن تطوير المطارات، وكذلك شركة مصر للطيران، وفى النهاية يقوم رئيس  المجلس بالحالة طلب المناقشة والمناقشات التى تمت وردود  الحكومة إلى اللجنة النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة.
 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

وزارة الصحة: تقديم الخدمات لـ378 ألف مواطن مجانا عبر 590 قافلة فى 3 أشهر

أخبار ذات صلة

0 تعليق