بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير المطارات ومصر للطيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 02:18 مساءً - بدأ مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يناقش طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير المطارات المصرية، ومدى جاهزيتها فى ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.

تشهد الجلسة مناقشة طلب المناقشة المقدم من من النائب إيهاب زكريا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

كما تشهد الجلسة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات المصرية، ومدى جاهزيتها فى ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.

وسوف يقوم المستشار رئيس المجلس بضم طلبي المناقشة معا، حيث يقوم كل نائب باستعراض طلب المناقشة المقدم منه ثم يفتح باب المناقشة من جانب الأعضاء ليتحدثوا عن رأيهم فى الموضوعات المبارة، ثم تقوم الحكومة بشرح خطتها وسيارته، بشأن تطوير المطارات، وكذلك شركة مصر للطيران، وفى النهاية يقوم رئيس المجلس بالحالة طلب المناقشة والمناقشات التى تمت وردود الحكومة إلى اللجنة النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة.

