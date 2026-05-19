رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات قطاع الطرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 03:30 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الطرق، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج طريق (أسوان - برنيس)، الممتد لربط محافظات الصعيد بساحل البحر الأحمر بطول 327 كم، وصولاً إلى امتداد المحاور التنموية بهضبة السلوم، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد أحد المحاور العرضية الاستراتيجية الشاملة التي توليها الدولة أهمية؛ كونه يربط بين وادي النيل والمنافذ الحدودية وموانئ البحر الأحمر، مما يسهم في تسهيل حركة النقل البري والتجارة البينية، فضلًا عن خدمة المشروعات التنموية والصناعية والسياحية الواعدة في هذه المناطق.

ولفت الوزير إلى أنه يجري تكثيف معدلات التنفيذ الميداني وتذليل مختلف العقبات الفنية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة والسلامة لشبكة الطرق القومية؛ بما يضمن تعظيم الكفاءة التشغيلية للطريق والحد من الحوادث فور تشغيله.

كما تطرق وزير النقل إلى خطة صيانة ورفع كفاءة مشروعات الطرق والكباري في مصر والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذها، مستعرضاً خطط الصيانة الدورية والشاملة للشبكة القائمة التابعة للوزارة، متناولاً بالعرض كذلك مشروعات صيانة شبكات الطرق بالمدن والقرى وبين مراكز المحافظات، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح المحافظات المختلفة؛ موضحاً عدد المشروعات الجارية بكل محافظة، ونسب تنفيذها، وتكلفتها الاستثمارية، فضلاً عن استعراض توصيات الدراسة الخاصة بالحد من الحوادث المرورية على الطرق، والتي جرى إعدادها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وعدد من الجهات المعنية.

وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وصيانة كوبري السادس من أكتوبر؛ بعد نقل مسؤولية الإشراف الكامل على صيانة الكوبري وتطويره إلى الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري؛ وذلك عبر تطبيق الحلول الهندسية الحديثة، والصيانة الاحترافية المستدامة، وباستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة.

وأضاف الوزير أن الخطة التنفيذية الشاملة التي وضعتها الهيئة العامة للطرق والكباري لتطوير كوبري السادس من أكتوبر ورفع كفاءته، ترتكز في مرحلتها العاجلة على صيانة وإصلاح الباكيات المتضررة، وتجديد فواصل التمدد الخرسانية والحديدية باستخدام أحدث المواد والمواصفات القياسية؛ لضمان الحفاظ على السلامة الإنشائية للهيكل العلوي وتأمين السلامة المرورية التامة لحركة المركبات.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن أعمال الصيانة والتطوير تجرى عبر مراحل مجدولة زمنياً وتنفذ خلال فترات الغلق الجزئي والتحويلات المرورية بالتناوب، وذلك عبر التنسيق الكامل والمستمر مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية؛ لتوفير المسارات والبدائل المرورية المناسبة، وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية بمواقع العمل؛ بما يضمن تيسير حركة تنقل المواطنين، والحد من الكثافات والازدحام المروري طوال فترة التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات، وتوفير مختلف الإمكانيات والتقنيات الحديثة؛ لضمان استدامة هذه المحاور الحيوية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بمختلف ربوع الجمهورية.