وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة في الاستجابة لـ 108 شكوى خلال مايو الجاري بـ14 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 02:18 مساءً -

في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمحافظات.

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا، بشأن جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال الفترة من 1/5/2026 حتى 20/5/2026.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن المركز قام بمتابعة عدد (108) شكوى واردة من المواطنين، مع التنسيق الفوري مع المحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية المختصة، لضمان سرعة التعامل معها وحلها على أرض الواقع، بما يعكس فاعلية منظومة المتابعة اللحظية وربطها المباشر بغرف العمليات بالمحافظات.

وشملت الشكاوى التي تم التعامل معها عدد (56) شكوى خاصة بإزالة التعديات، وعدد (31) شكوى متعلقة برفع مخلفات وتراكمات قمامة، بالإضافة إلى عدد (21) شكوى خاصة بملفات الإزالات والمتغيرات المكانية، وذلك بعدد (14) محافظة هي ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - بني سويف - البحيرة - المنيا - دمياط - أسيوط - سوهاج).

وأكد التقرير أن مركز السيطرة لا يقتصر دوره على تلقي الشكاوى فقط، وإنما يمثل نقطة ربط مركزية للمتابعة اللحظية، حيث يتم تتبع الموقف التنفيذي لكل شكوى لحظة بلحظة، والتنسيق المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات لضمان سرعة التدخل، والتأكد من إزالة أسباب الشكوى بشكل كامل وعدم تكرارها، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل ويرفع من مستوى الاستجابة.

كما أوضح أن فرق الرصد الميداني وغرف العمليات المحلية تقوم بدور محوري في التحقق من تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع، ومتابعة الأعمال حتى الانتهاء من معالجة أسباب الشكوى بشكل نهائي، بما يدعم كفاءة الأداء التنفيذي ويعزز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، مشيرة إلى أن تفعيل دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية يسهم في رفع كفاءة المتابعة اللحظية، وتحسين سرعة التدخل في التعامل مع الشكاوي، بما يدعم جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمحافظات وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية