وزير التعليم العالي يشهد توقيع شراكة دولية لإطلاق أول ماجستير للإدارة الرياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:24 مساءً -

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، برئاسة السيد ليونز إيدر، رئيس الاتحاد، لإطلاق أول برنامج ماجستير للإدارة الرياضية في الشرق الأوسط، بحضور الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة. وبموجب هذا البروتوكول، تنضم الجامعة البريطانية في مصر كشريك أكاديمي لبرنامج FISU Master Programme في الإدارة الرياضية، كأول جامعة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويهدف هذا البرنامج الدولي، الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، إلى إعداد قيادات متخصصة في إدارة الرياضة والمؤسسات والفعاليات الرياضية وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما شهد الاجتماع مناقشة التعاون مع الاتحاد الدولي لترشيح مصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية 2031 لأول مرة في إفريقيا. وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية التوسع في استضافة الأحداث الرياضية العالمية الخاصة بالجامعات، تأكيدًا للدور الريادي لمصر في المنطقة والعالم وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى. وفي كلمته، رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة بقيادات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) ومسؤولي الجامعة البريطانية في مصر، مؤكدًا أن توقيع هذه الشراكة لا يمثل مجرد إطلاق برنامج أكاديمي جديد، بل يؤسس لشراكة استراتيجية طويلة المدى تستهدف بناء نموذج متكامل للتعاون في مجالات التعليم الرياضي والتدريب وبناء القدرات، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي المتخصص.

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية لقيادة تطوير الرياضة الجامعية في مصر لتواكب المستوى العالمي، كما تعكس التزام الجانبين بالاستثمار في رأس المال البشري وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة المؤسسات الرياضية وإدارة الفعاليات والمنشآت الرياضية وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، مشيرًا إلى توافق البرنامج مع توجهات الدولة نحو تعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل، من خلال التركيز على المهارات التطبيقية والخبرات العملية، مشيرًا كذلك إلى خطة الوزارة للتوسع في تدويل التعليم العالي المصري، وعقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة.

وأكد الدكتور قنصوة حرص الوزارة على بذل الجهود لبناء كوادر رياضية مؤهلة وفق المعايير العالمية، ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع الرياضة باعتباره أحد القطاعات الواعدة اقتصاديًا وتنمويًا، فضلًا عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتعليم والتدريب الرياضي المتخصص في إفريقيا والشرق الأوسط، واستقطاب الطلاب والدارسين من مختلف دول المنطقة.

وثمن الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية البرنامج الذي يُعد من أبرز البرامج الدولية المتخصصة في مجال الإدارة الرياضية، لما يتضمنه من محتوى أكاديمي متطور يواكب التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الحوكمة الرياضية وإدارة الفعاليات الكبرى والتكنولوجيا الرياضية والتحول الرقمي والاستدامة.

واختتم الدكتور عبد العزيز قنصوة كلمته بالتأكيد على تطلع الوزارة إلى توسيع آفاق التعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والجامعة البريطانية في مصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير مسارات أكاديمية جديدة في مجالات الإدارة الرياضية والحوكمة والتكنولوجيا الرياضية، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخبرات العلمية، بما يمهد لتأسيس مركز إقليمي للتميز في التعليم والبحث العلمي الرياضي يخدم مصر والمنطقة.

ومن جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر للوزير لرعايته ودعمه للبطولات الرياضية الجامعية، مثمنًا دوره في دعم تطوير المناهج الدراسية الخاصة بعلوم الرياضة، وربطها باحتياجات سوق العمل، وتخريج كوادر رياضية مؤهلة علميًا، ما ينعكس على دعم البحث العلمي والابتكار في القطاع الرياضي في مصر، ودفع دور هذا المجال الحيوي، ومقدمًا الشكر كذلك للوزير لرعايته للفعاليات والأحداث الرياضية الجامعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع الاتفاقية يمثل محطة فارقة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز حضورها الدولي وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن اختيار الجامعة لتكون أول شريك أكاديمي لهذا البرنامج يعكس الثقة التي تحظى بها الجامعة لدى المؤسسات الدولية الكبرى، ويؤكد نجاح استراتيجيتها في بناء شراكات نوعية تسهم في تقديم تعليم متطور يلبي احتياجات المستقبل ومتطلبات سوق العمل العالمي، حيث إنها الجامعة الأولى والوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA.

وأضاف الدكتور محمد لطفي أن هذه الشراكة لا تمثل مجرد تعاون أكاديمي، بل تعد منصة إقليمية متكاملة لتطوير التعليم والإدارة الرياضية في إفريقيا والعالم العربي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقود جهود إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية المتخصصة من مختلف دول المنطقة وفق أحدث المعايير الدولية، كما ستوفر الاتفاقية للدارسين فرصًا غير مسبوقة للتفاعل مع الخبرات العالمية والاستفادة من برامج التدريب والتبادل الدولي التي يقدمها الاتحاد، بما يعزز قدرتهم على قيادة المؤسسات والفعاليات الرياضية الكبرى مستقبلًا، ويعزز مساهمة الجامعة البريطانية في جعل مصر مركزًا إقليميًا مرجعيًا في مجال الإدارة الرياضية والتعليم الرياضي الدولي.

ومن جانبه، أعرب السيد ليونز إيدر، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع الجامعة البريطانية في مصر، مثمنًا التعاون مع وزارة التعليم العالي لدعم الرياضة الجامعية، وأشار إلى أهمية الترابط والتكامل بين التعليم والرياضة لبناء قدرات الشباب العلمية والبدنية وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، مقدمًا التهنئة لمصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية الصيفية للعام 2031.

كما أكد رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية أن البرنامج الذي تم توقيعه يُعد أحد أبرز البرامج الدولية المتخصصة في مجال الإدارة الرياضية، ويسهم في إعداد قيادات مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الرياضة عالميًا.

وأشار إلى اختيار الجامعة البريطانية في مصر كشريك أكاديمي للبرنامج، كنموذج للجامعات المصرية يعكس ما تتمتع به مصر من مكانة متنامية على خريطة التعليم العالي الدولية، فضلًا عن الإمكانات الأكاديمية والبشرية التي تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم تطوير التعليم الرياضي المتخصص على مستوى المنطقة.

ويستهدف برنامج FISU Master Programme إعداد كوادر متخصصة في مجالات الإدارة الرياضية والحوكمة والتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات والمنشآت الرياضية، من خلال منهج أكاديمي متكامل يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقات العملية والخبرات الدولية، بما يسهم في تلبية احتياجات قطاع الرياضة الحديث وتعزيز فرص التوظيف للخريجين.

شهد التوقيع الخبراء الدوليون: الدكتورة راشيل لانجفورد، رئيسة جامعة كارديف ميتروبوليتان ونائبة المستشار، والدكتور ديفيد بروكسبانك، نائب المستشار لشؤون الأعمال والتعاون الدولي والمشاركة المجتمعية، والسيد إيان توماس، رئيس إدارة الشراكات والتعاون الدولي.

كما شهد الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي: الدكتورة غادة عبد الباري، أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، واللواء أحمد نصر، رئيس الاتحادات الإفريقية، والدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والبطلة الرياضية هادية حسني.