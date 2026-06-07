موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا فى افتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 01:24 مساءً - شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستفسار من جانب جماهير كرة القدم حول موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2026، والتي تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، في بداية النسخة التاريخية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

المكسيك ضد جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026

ويأتي هذا الاهتمام الكبير بالتزامن مع اقتراب انطلاق الحدث الكروي الأهم عالمياً، حيث يترقب المشجعون حول العالم ضربة البداية التي تمثل انطلاق بطولة استثنائية من حيث التنظيم وعدد المنتخبات واتساع نطاق المشاركة.

وتحظى المباراة الافتتاحية بمتابعة خاصة كونها أول اختبار في المونديال الجديد، الذي يشهد توسعاً غير مسبوق في نظامه، ما يجعلها محط أنظار الإعلام والجماهير على حد سواء، في ظل رغبة المنتخبات في الظهور بأفضل صورة منذ اللحظة الأولى.

ومع دخول كأس العالم 2026 مراحله النهائية من الاستعدادات، يتزايد الترقب لانطلاق صافرة البداية، في نسخة يُنتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والتنافس على مدار أسابيع البطولة.

تحظى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخب المكسيك ضد منتخب جنوب أفريقيا، باهتمام عالمي واسع باعتبارها البداية الرسمية لأكبر نسخة في تاريخ المونديال، حيث يتطلع كلا المنتخبين إلى تسجيل انطلاقة قوية تعزز حظوظهما في سباق التأهل من دور المجموعات.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت حاسم يسبق انطلاق البطولة بأيام قليلة، مع دخول الحدث الكروي الأكبر في العالم مراحله الأخيرة من العد التنازلي، وسط أجواء استعدادات مكثفة في الدول الثلاث المستضيفة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تستضيف نسخة تاريخية غير مسبوقة.

وتزداد أهمية اللقاء الافتتاحي بالنظر إلى رمزيته في تدشين نسخة موسعة من كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، وهو ما يرفع من حجم الترقب الجماهيري والإعلامي، ويمنح المباراة طابعاً خاصاً يتجاوز كونها مجرد مواجهة في دور المجموعات.

كما يُنتظر أن تعكس المباراة ملامح النسخة الجديدة منذ لحظاتها الأولى، في ظل التوقعات بمنافسات قوية ومستوى تنافسي مرتفع، مع سعي المنتخبات المشاركة لإثبات حضورها في بطولة تُعد الأضخم في تاريخ المسابقة من حيث عدد المباريات واتساع قاعدة المشاركين.

ومع اقتراب صافرة البداية، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى هذه المواجهة الافتتاحية التي تمثل الانطلاقة الرسمية لكأس العالم 2026، في نسخة يُراهن عليها كثيرون لتقديم واحدة من أكثر البطولات إثارة وتشويقاً في تاريخ اللعبة.

موعد مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد أول مباراة في كأس العالم بين المكسيك ضد جنوب أفريقيا، لتقام يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات المكسيك ضد جنوب أفريقيا

تمتلك شبكة beIN Sports الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون الوجهة الرئيسية لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة جميع مباريات البطولة.

ومن المقرر أن تنقل الشبكة كافة مباريات كأس العالم البالغ عددها 104 مباريات عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة، مع استوديوهات تحليلية موسعة قبل وبعد المباريات، إضافة إلى تغطية إخبارية متواصلة.