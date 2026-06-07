رئيس الوزراء: مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية معجزة حقيقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 07:24 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية معجزة حقيقية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوطين صناعة النقل فى مصر، مشيرا إلى الزيارة التفقدية لمصنع شركة "ألستوم"، معتبراً إياه نقلة نوعية كبرى، حيث نجحت الدولة في جذب هذه الشركة العالمية للإنتاج محلياً.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: "المصنع سيدخل في إنتاج نظم السيطرة والتشغيل، بالإضافة إلى تصنيع القضبان الحديدية محلياً، وهو ما يمثل طفرة بعد أن كنا نستورد هذه المكونات بالكامل".

وتابع رئيس الوزراء: "اليوم، بفضل الجهود المبذولة، أصبحنا قادرين على إنتاج الوحدات المتحركة والأنظمة الإلكترونية والكهربائية الخاصة بخطوط السكك الحديدية والمترو والمونوريل، وهو ما يتكامل مع مصنع شرق بورسعيد ومصنع سيماف الذي تم تطويره ضمن منظومة الهيئة العربية للتصنيع".