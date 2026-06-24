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مدبولي يهنئ منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم ويشيد بروح الإصرار والعزيمة

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مدبولي يهنئ منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم ويشيد بروح الإصرار والعزيمة

مدبولي يهنئ منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم ويشيد بروح الإصرار والعزيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 03:30 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى منتخب مصر الوطني لكرة القدم بمناسبة تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه اللاعبون عكس روحًا قتالية عالية وإصرارًا على تحقيق الإنجاز.

جاءت تهنئة رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد بالمستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني في البطولة، وما قدمه اللاعبون والجهاز الفني من أداء مشرف أسعد الجماهير المصرية.

وأكد مدبولي أن الفوز التاريخي يجسد قيم العزيمة والإرادة والقدرة على تجاوز التحديات، معربًا عن تمنياته بمواصلة المنتخب نتائجه الإيجابية خلال منافسات كأس العالم وتحقيق مزيد من النجاحات في المراحل المقبلة من البطولة.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا ترتيب المجموعة السابعة في مونديال 2026 برصيد أربع نقاط، بعد تعادله مع بلجيكا في الجولة الأولى وفوزه على نيوزيلندا في الجولة الثانية، ليقترب من حسم التأهل إلى دور الـ32 قبل مواجهة إيران في الجولة الختامية.

ويحظى مشوار المنتخب المصري في البطولة بمتابعة جماهيرية واسعة، خاصة بعد تحقيق الفوز الأول في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس العالم، وهو الإنجاز الذي عزز آمال الجماهير في مواصلة التقدم خلال النسخة الحالية من المونديال.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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