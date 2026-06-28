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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 03:30 مساءً - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة؛ قائلاً: "يسرني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة".

 

 

وأضاف رئيس الوزراء: "إن هذه المناسبة الخالدة ستظل نقطة مضيئة في سجل تاريخ الأمة المصرية، حيث مثلت انتفاضة لشعبنا العظيم من أجل صون هويته والذود عن مقدراته".

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "وإننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه المناسبة الوطنية المهمة، لندعو الله عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بالعافية والعطاء، وعلى مصر وشعبها بالاستقرار والرخاء، مجددين العهد والوعد بمواصلة جهود التنمية والبناء، من أجل مصلحة بلدنا وشعبنا العظيم".

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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