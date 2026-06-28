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الرئيس السيسى يتابع مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب

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الرئيس السيسى يتابع مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب

الرئيس السيسى يتابع مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 03:30 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

 

 

وصرح  السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع، خلال الاجتماع، على معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المُحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل القناة والموانئ المصرية، وخدمة قطاعات النقل النهري، والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية.

 

 

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى تابع كذلك مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث اطّلع على أعمال بناء عدد من القوارب المصنوعة من الفايبر جلاس، والتي شملت الانتهاء من بناء بدن ثلاثة لنشات رحلات لخدمة السياحة البحرية والنيلية.

 

 

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لأعمال بناء سلسلة من اثنتي عشرة سفينة صيد أعالي البحار من طراز “رزق”، وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، إلى جانب متابعة مستجدات تصنيع أتوبيس نهري بسعة ستين راكباً للعمل لصالح محافظة القاهرة. كما تابع الرئيس تطورات بناء القاطرات البحرية من طراز “عزم” بقوة شد تسعين طناً، مؤكداً ضرورة الالتزام بكافة معايير الجودة والأمان.

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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