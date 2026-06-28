بدر عبد العاطي: تعزيز التنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة لدعم أولويات السياسة الخارجية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 03:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اليوم الأحد، بالمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون والتنسيق الوثيق القائم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج ومجلس النواب، مشيداً بما أثمر عنه هذا التعاون خلال الفصل التشريعي من دعم للقضايا الوطنية وتعزيز للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما أعرب الوزير عبد العاطى عن الاعتزاز بما حققه المجلس من إنجازات تشريعية ورقابية أسهمت في دعم مصالح الدولة المصرية وتحقيق مستهدفاتها الوطنية، متمنيا دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على مواصلة التواصل المؤسسي مع مجلس النواب من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، لاستعراض تطورات السياسة الخارجية المصرية، وإحاطة النواب بالجهود التي تبذلها الوزارة في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب جهودها القنصلية في رعاية المصريين بالخارج.

كما شدد الوزير عبد العاطى على أهمية استمرار التنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة، بما يدعم أولويات السياسة الخارجية المصرية، ويعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع التنمية الاقتصادية، فضلًا عن رعاية مصالح المصريين بالخارج، منوهاً بأهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية خلال المرحلة المقبلة من خلال تكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة، والتوسع في إنشاء جمعيات الصداقة البرلمانية مع مختلف الدول، بما يسهم في دعم أهداف السياسة الخارجية المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.