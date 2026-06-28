تنسيق الجامعات 2026.. الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 06:30 مساءً - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، تقدم المجلس بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو، متمنين أن يحفظ الله – عز وجل – مصر الحبيبة، وأن يُنعم عليها بالخير والرخاء.

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027؛ لضمان جودة العملية التعليمية.



تنفيذ الأنشطة الرياضية

وأكد الدكتور عبدالعزيز ضرورة استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والبرامج التدريبية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال الإجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب.

ووجه الوزير بضرورة التركيز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 29 جامعة مصرية في نتائج تصنيف US news العالمي للعام (2026/2027) وتواجد 23 جامعة مصرية ضمن أفضل ألف جامعة عالميًا بالتصنيف لهذا العام، بالإضافة إلى إدراج 18 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ مصرية ضمن الجامعات المصنفة عالميًا بتصنيف QS World University Rankings بالنسخة العامة لعام 2027، كما أفاد تقرير Journal Citation Reports (JCR) لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "كلاريفيت" بإدراج 60 مجلة علمية مصرية ضمن قاعدة بياناته، كما تم إدراج 45 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتأثير Times Higher Education Impact Rankings 2026، والذي يقيس أداء الجامعات بناءً على مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يونيو، ومن أبرزها اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، واستعراض محور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، والموقف التنفيذي للمشروعات الصحية للوزارة، والعمل على تصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية، بالإضافة إلى تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزير التعليم العالي لاستعراض الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، ومتابعة تنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية، ومن بينها نماذج الجامعات المصرية الرائدة (Tier 1)، والتوسع في أفرع الجامعات المصرية بالخارج، وأكاديمية مهارات المستقبل، ومشروع مركز الأورام العالمي 500500، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل.

وفي إطار زيارة الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى الجمهورية الفرنسية، لتعزيز الشراكة العلمية ودعم الابتكار مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الفرنسية الرائدة، قام الوزير بزيارة وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي، أحد أبرز النماذج العالمية في ربط الجامعات بالصناعة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية، والمشاركة في فعاليات معرض Viva Technology 2026، أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، كما استضافت سفارة جمهورية مصر العربية في باريس لقاءً موسعًا جمع الوزير بعدد من رؤساء وممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الفرنسية، إلى جانب ممثلي وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجانب الفرنسي، وعقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة لقاءًا مع الدكتور خالد العناني، المدير العام لليونسكو، لبحث تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومناقشة إنشاء مركز من الفئة الأولى لليونسكو في مصر.

وأشار التقرير إلى أن وزيري التعليم العالي والعمل وقعا بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية، كما شهد الوزير مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر، والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، لإطلاق أول برنامج ماجستير للإدارة الرياضية في الشرق الأوسط، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العسكرية المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتعاون في مختلف المجالات العلمية والبحثية، لتنمية الإبتكارات الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف التقرير أن الدكتور عبدالعزيز عقد اجتماعًا مع عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري المستشفيات الجامعية، لبحث آليات تكثيف إطلاق القوافل المتكاملة لمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تكثيف القوافل التي يتم إرسالها للدول الإفريقية. كما استقبل الوزير رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد "إتقان" لبحث آليات تطوير منظومة الجودة والاعتماد بالتعليم الفني والتكنولوجي، كما افتتح أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما بحث الوزير مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى اجتماع الوزير مع محافظ البحر الأحمر، لبحث آليات التعاون المشترك في عدد من مشروعات التنمية والخدمات بمحافظة البحر الأحمر.

وفي إطار جولاته الميدانية، قام الوزير بزيارة إلى معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لمتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالمعهد. كما قام الوزير بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بمدينة الشروق، وللاطلاع على نسب الإنجاز بمختلف مكونات المشروع، ومتابعة أعمال التنفيذ الخاصة بالمباني الأكاديمية والخدمية.

وسلط التقرير الضوء على افتتاح محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي العديد من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من البنك المركزي والقطاع المصرفي، كما شهد الوزير انطلاق فعاليات "منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط" في نسخته الأولى، والمشاركة في ندوة لإعلان نتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصري خلال الربع الأول من عام 2026، بالإضافة إلى عقد جلسة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب بجامعة القاهرة، وافتتاح بعض المنشآت بكلية الطب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى افتتاح فعاليات النسخة السادسة من ملتقى "خطوة 2026" التوظيفي.

وأضاف التقرير أن الوزير شارك أول فعالية متخصصة لدعم مشاركة القطاع الخاص المصري في برنامج "أفق أوروبا". كما شارك الوزير في فعاليات قمة ستارت 2026 بالمتحف المصري الكبير، وتم تكريم أفضل الطلاب المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، وأفضل ثلاث وحدات، كما شارك الوزير في الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

وفي إطار دعم العلاقات الدولية، استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة وفدًا رفيع المستوى من جمهورية رومانيا ضم مستشار رئيس رومانيا والمرشح الروماني لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية وسفيرة رومانيا بمصر، كما استقبل الوزير مبعوث رئيس الكونغو الديمقراطية والمرشحة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية وسفير الكونغو الديمقراطية في مصر، فضلًا عن استقبال وفد من جامعة أكسفورد بروكس البريطانية، لبحث إنشاء فرع للجامعة في مصر، كما عقد الوزير اجتماعًا لمتابعة مستجدات إنشاء جامعة البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، وكذلك عُقد اجتماع مع قيادات شركة مايكروسوفت مصر والشرق الأوسط، لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشأن المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وسلط العرض الضوء على أهمية بناء منظومة متكاملة للنمو والتقنيات الخضراء من خلال تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر ثقافة الابتكار والمسؤولية البيئية، بالإضافة إلى استعراض مساهمة المبادرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال حصر المشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات المشروعات الخضراء الذكية، وربط المشروعات الخضراء بالجهات المانحة والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لتوفير التمويل، وعقد شراكات بين الجهات المحلية والدولية، وكذلك استعراض الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات. وفي هذا الإطار، اتفق المجلس على حث الجامعات والمراكز البحثية على المشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات الخضراء الذكية قبل آخر موعد للتقديم الذي سيكون بنهاية شهر أغسطس القادم.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ومقرر اللجنة العليا للقوافل الجامعية التنموية الشاملة، حول رؤية اللجنة وركائزها الاستراتيجية، حيث تم تسليط الضوء على الركائز الاستراتيجية لتحقيق الرؤية من خلال تحقيق العدالة الحغرافية في توزيع القوافل وضمان وصولها للمناطق الناءية و مد جسور التنمية الي دول حوض النيل وافريقيا كما ركز العرض علي مفهوم التحول من المبادرات المؤقتة إلى منظومة عمل مستدامة الأثر والتحقق من العائد التنموي، بالإضافة إلى استعراض الخدمات التي يتم تقديمها في قوافل التنمية الشاملة ومنها الخدمات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية، الثقافية، محو الأمية، توعية، التمكين الاقتصادي، خدمات مجتمعية)، وأبرز المناطق المستهدفة لإطلاق القوافل بها، واستعراض الجهود السابقة لإرسال قوافل طبية في إفريقيا، وأهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، تضمن عرض نموذج لدليل استخدام الرؤية الشاملة لتقييم أداء الجامعات اعتمادًا على الخطط الاستراتيجية للجامعات ليعكس أداء الجامعات، باعتباره أداة تشخيصية وتطويرية مستمرة تعتمد على مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للدولة، ويهدف الإطار إلى توجيه الموارد نحو تحقيق التميز المستدام والارتقاء بالتصنيف الوطني والدولي للجامعة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2026/2027.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع الإجراءات التنفيذية التي تمت خلال شهر يونيو، للاستفادة من تخصيص مساحة 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.

واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تقريرًا حول الوضع الحالي والمستقبلي لمحطات الطاقة الشمسية بالجامعة، وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة في ترشيد استخدام الطاقة الكهربية والتحول التدريجي لاستخدام وحدات الطاقة الشمسية، وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء.

واستعرض الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة تقريرًا حول استراتيجية الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة والمواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وترشيد استخدام الغاز وتحسين استخدام المياه، بما يحقق الاستدامة البيئية.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، بشأن إنجازات الجامعة خلال العام الجامعي 2024/2025، واشتمل التقرير على أبرز المبادرات والتحول الرقمي والتصنيفات الدولية والعلاقات الدولية والطلاب الوافدين والأنشطة الطلابية، والمشروعات التطويرية في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية والإدارية.

وتابع المجلس موقف الجامعات من إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ لضمان تفعيل دورها في تحقيق الأهداف المنوطة بها، بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.

أحيط المجلس بالإجراءات التقنية التي قام بها مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، لإعداد شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC رقميًا وبشكل مؤمن يسهل التحقق من صحتها.