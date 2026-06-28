صودرت سابقاً في أثينا.. اليونان تعيد ست قطع أثرية قديمة إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 06:30 مساءً - أعادت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني، رسمياً ستة تماثيل مصرية قديمة إلى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر يوسف، وكانت هذه القطع الأثرية قد صودرت سابقاً في أثينا، حيث أكدت التحقيقات الدقيقة أنها هُرّبت بطريقة غير مشروعة من مصر، وفقا لما نشره موقع صحيفة" greekreporter" اليونانية.

أُقيم حفل إعادة الآثار في المتحف الأثري الوطني في أثينا، مؤكداً على التعاون الوثيق والمستمر بين اليونان ومصر في حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.

وفي معرض تسليط الضوء على أهمية هذا الحدث، صرّحت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني، قائلةً:"إن إعادة هذه الآثار المصرية إلى جمهورية مصر العربية هو عمل من أعمال الاحترام العميق للتراث الثقافي لجميع الأمم، وتطبيق عملي للمبادئ التي تحكم جهود الحماية الدولية."

انطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والتزاماتها الدولية، تعيد اليونان الممتلكات الثقافية إلى موطنها التاريخي والثقافي والأخلاقي.

ويُثبت التعاون الناجح بين السلطات اليونانية والمصرية المختصة، إلى جانب المساعدة الحيوية التي يقدمها الإنتربول والقضاء، أن صون التراث الثقافي لا يتحقق إلا من خلال التعاون والمساعدة المتبادلة والثقة بين الدول.

في وقت سابق من شهر يونيو، أعادت اليونان إلى قبرص 48 قطعة أثرية قبرصية، بما في ذلك مزهريات وتماثيل من الحجر الجيري تعود إلى العصر البرونزي المبكر وحتى العصور الوسطى.