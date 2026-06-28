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هيئة الدواء المصرية تحذر: تقديم أو تأخير جرعات الأدوية يؤثر على فعاليتها

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هيئة الدواء المصرية تحذر: تقديم أو تأخير جرعات الأدوية يؤثر على فعاليتها

هيئة الدواء المصرية تحذر: تقديم أو تأخير جرعات الأدوية يؤثر على فعاليتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 06:30 مساءً - أطلقت هيئة الدواء المصرية حملة توعوية جديدة عبر منصاتها الرسمية، للتأكيد على أهمية التزام المرضى بالمواعيد المحددة لتناول الأدوية، مشددة على أن فعالية العلاج ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام بالجرعات في أوقاتها الصحيحة.

 

أهمية الإلتزام بالمواعيد

أوضحت الهيئة أن استخدام الدواء بالطريقة الصحيحة وفي الموعد المحدد بدقة يساعد الجسم على الاستفادة المثلى من المادة الفعالة، ويضمن تحقيق النتائج العلاجية المرجوة، بما يسهم في تحسين فرص التعافي وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات.

 

خطورة التعديل الذاتي للجرعات

وحذرت هيئة الدواء المصرية من قيام المرضى بتقديم أو تأخير موعد تناول الدواء من تلقاء أنفسهم دون استشارة المختصين، مؤكدة أن تغيير مواعيد الجرعات قد يؤثر سلبًا على فعالية الدواء داخل الجسم، أو يؤدي إلى ظهور آثار غير مرغوبة ومضاعفات يمكن تجنبها بالالتزام بالتعليمات الطبية.

 

إرشادات هامة للمواطنين

ضرورة استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي لمعرفة أفضل موعد لتناول الدواء، سواء قبل الطعام أو بعده أو في أوقات محددة من اليوم.

الامتناع عن تغيير مواعيد الجرعات أو تعديلها دون الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي المختص.

الالتزام الكامل بالتعليمات المدونة على العبوة أو الوصفة الطبية لضمان تحقيق أقصى استفادة علاجية.

 

رسالة توعوية

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الوعي بالاستخدام الصحيح للأدوية يعد جزءًا أساسيًا من نجاح الخطة العلاجية، داعية المواطنين إلى عدم التردد في استشارة الصيدلي أو الطبيب عند وجود أي استفسار يتعلق بطريقة استخدام الدواء أو توقيت الجرعات.

 

وشددت الهيئة على أن الالتزام بالمواعيد الصحيحة لتناول الدواء يساهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية ويعزز من فرص الشفاء الآمن والفعال.

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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