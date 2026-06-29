لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مع وزيرة الثقافة دور المؤسسات الثقافية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء وعي الشباب المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 09:30 مساءً -

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026 بمقر اللجنة، بحضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وذلك لمناقشة دور وزارة الثقافة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء وعي الشباب المصري من خلال قصور الثقافة والمكتبات العامة.

وشارك في الاجتماع الدكتور ياسر الهضيبي وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين سر اللجنة، والسادة النواب جرجس لاوندي، وروان النحاس، ومريانا عبد الشهيد أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب طارق رضوان بالسيدة وزيرة الثقافة، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار الدور الرقابي والتشاوري الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان، وحرصها على متابعة جهود مؤسسات الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من إيمان اللجنة بأن الثقافة تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر، ونشر ثقافة الحقوق والواجبات.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة جيهان زكي رؤية وزارة الثقافة في دعم مشروع بناء الإنسان المصري، وأبرز محاور استراتيجية الوزارة ، والتي ارتكزت على توسيع نطاق العدالة الثقافية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في مختلف المحافظات، وتطوير المحتوى الثقافي والفني الموجه للشباب والأطفال، إلى جانب دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في نشر المعرفة والثقافة.

كما عرضت وزيرة الثقافة أهم المبادرات والأنشطة التي نفذتها الوزارة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة والمكتبات العامة والقطاعات التابعة لها، والتي استهدفت نشر الوعي المجتمعي، ومواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح، والوصول بالخدمات الثقافية إلى المناطق الحدودية والريفية والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية القدرات الإبداعية للشباب.

واستعرضت الوزيرة كذلك ملامح خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تطوير قصور الثقافة والمكتبات العامة لتكون مراكز مجتمعية متكاملة لبناء الوعي، وتعزيز الشراكات مع الوزارات والمؤسسات الوطنية، والتوسع في برامج الثقافة الرقمية، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الانتماء الوطني، وتفعيل الدور التنويري للمؤسسات الثقافية في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين أعضاء اللجنة ووزيرة الثقافة حول آليات قياس أثر البرامج الثقافية في بناء وعي الشباب، وأبرز التحديات التي تواجه العمل الثقافي، وسبل تطوير قصور الثقافة والمكتبات العامة، وتعزيز التكامل بين وزارة الثقافة ومختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان المصري.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان في ختام الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء الإنسان المصري.