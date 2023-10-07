أجمل مذيعة سعودية بلا منازع في قناة “العربية الحدث” لم تستطع تمالك نفسها فوقعت بالمحظور وهي على البث المباشر.. والمفاجأة الصادمة ما فعله المخرج من خلف الكاميرا.. شاهد؟!

انت الان تتابع خبر أجمل مذيعة سعودية بلا منازع في قناة “العربية الحدث” لم تستطع تمالك نفسها فوقعت بالمحظور وهي على البث المباشر.. والمفاجأة الصادمة ما فعله المخرج من خلف الكاميرا.. اتفرج؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت المذيعة السعودية "تهاني الجهني" لحالة من عدم السيطرة على نفسها أثناء قراءتها لخبر طريف على شاشة قناة الحدث.

وتتعلق الحادثة بمواطنين ألمان يقومون برفع قضية ضد "ديك" جارهم الذي يصيح 200 مرة يوميًا.

في الفيديو الذي نشرته تهاني الجهني على حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت وهي تحاول أن تبتسم وتكمل قراءة الخبر الغريب، ولكن ضحكات المخرج والموظفين في الكواليس جعلتها تضحك بشدة وتواصل الضحك حتى أصعب عليها إكمال القراءة.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث أعرب الكاتب أحمد ياسين عن إعجابه قائلاً "أنا مستعد للذهاب للتضحية من أجل ضحكتك".

وأضاف وائل فؤاد "أنتِ تمتلكين أجمل ضحكة وأجمل بحة في العالم"، وعبّرت "شمس شهاب" عن إعجابها ببحة صوت تهاني الجهني قائلة "صوتك يحمل أجمل الأصوات".

وعلق "علي شعيب" قائلاً "بصراحة، ضحكتك هي الأجمل في الخبر. الله يسعدك في الدنيا والآخرة".