سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 8 اغسطس في السوق السوداء والبنوك

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رياض - احمد صلاح - يعد متابعة أسعار الصرف بين العملات من الأمور الأساسية التي تشغل بال العديد من المواطنين، وخاصة لأولئك المقيمين في الخارج مثل المغتربين في المملكة العربية السعودية.

تشهد أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

الأربعاء 28 أغسطس 2024 استقرارا ملحوظا في معظم البنوك المصرية. هذا الاستقرار يمثل عنصرا مهما في التخطيط المالي والتحويلات النقدي .

لذا فإننا نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل دقيقة حول أسعار الريال في مختلف البنوك، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة في السوق الموازية. تابعونا لمزيد من المعلومات حول حركة أسعار الصرف وأثرها على المعاملات المالية.

سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 8 اغسطس

يهتم العديد من المواطنين، خاصة المغتربين في المملكة العربية السعودية، بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. هذا الاهتمام نابع من تأثير أسعار الصرف على المعاملات المالية والحوالات. اليوم، الأربعاء 28 أغسطس 2024، شهدت أسعار الريال السعودي استقراراً ملحوظاً في معظم البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك

توزعت أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 12.998 جنيه للشراء، و12.962 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 12.998 جنيه للشراء، و12.939 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.998 جنيه للشراء، و12.939 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.993 جنيه للشراء، و12.939 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.011 جنيه للشراء، و12.979 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 12.998 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.

بنك أجريكول: 13.011 جنيه للشراء، و12.963 جنيه للبيع.

بنك البركة: 12.998 جنيه للشراء، و12.901 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 12.979 جنيه للشراء، و12.953 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 13.015 جنيه للشراء، و12.884 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 13 جنيهًا للشراء، و12.545 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 12.998 جنيه للشراء، و12.966 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 12.992 جنيه للشراء، و12.636 جنيه للبيع.

بنك سايب: 13 جنيهًا للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 12.999 جنيه للشراء، و12.944 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.005 جنيه للشراء، و12.914 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 12.986 جنيه للشراء، و12.953 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: 13.011 جنيه للشراء، و12.979 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 13.011 جنيه للشراء، و12.979 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في السوق السوداء

في السوق الموازية، جاءت أسعار الريال السعودي كما يلي: