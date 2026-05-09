اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 08:17 مساءً - يستعد نادي باير ليفركوزن لمواجهة نظيره شتوتجارت اليوم السبت 9 مايو 2026، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الألماني، وستقام المباراة على أرضية ملعب مرسيدس بنز أرينا.

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريق باير ليفركوزن ضد شتوتجارت في تمام الساعة 04:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

موقف الفريقين باير ليفركوزن و شتوتجارت قبل اللقاء

باير ليفركوزن: يدخل الفريق اللقاء وهو يسعى لتصحيح المسار بعد تحقيقه 3 انتصارات مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات خاضها. ويطمح ليفركوزن للثأر من خسارة لقاء الذهاب الذي حسمه شتوتجارت لصالحه بنتيجة كبيرة (4 - 1).

شتوتجارت: في المقابل، يمر فريق شتوتجارت بفترة جيدة نسبياً، حيث حقق فوزين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مواجهات له.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ضد شتوتجارت

تُنقل أحداث المباراة مباشرة وحصرياً عبر المنصات التالية:

قناة MBC Action: بتعليق أحمد النفيسة.

منصة MBC شاهد | رياضة: بتعليق أحمد النفيسة.