استقبل الان ..تردد قناة دراما اليوم الحمراء علي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 11:17 صباحاً - تستمر قناة دراما اليوم الحمراء في جذب عشاق الدراما العربية لحرصها على تقديم الأعمال الدرامية المتميزة وتنوعها بين المسلسلات الحديثة، والكلاسيكية علي مدار اليوم لتناسب جميع الأذواق والفئات العمرية، وأيضًا تتميز القناة بجودة البث العالية، والصوت النقي لضمان مشاهد ممتعة دون تقطيع أو تشويش.
تردد قناة دراما اليوم الحمراء علي النايل سات
- التردد : 12562
- الاستقطاب : عمودي (V)
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : تلقائي
مميزات قناة دراما اليوم الحمراء
- تعرض أحدث الأعمال الدرامية المميزة.
- مجانية لا تحتاج الى اشتراك شهري.
- أعلى جودة بث وأنقى صوت.
- تنوع محتواها بين الدراما الحديثة والكلاسيكية.
- تناسب جميع أفراد الأسرة.
- فواصل إعلانية قليلة.
