انت الأن تتابع خبر عاجل| الأهلي السعودي يحقق صفقة صيفية مثيرة في اللحظات الأخيرة بعد مراوغة أوسيمين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في خضم حركة نشطة في سوق الانتقالات الصيفية، يستعد نادي الأهلي لحسم آخر صفقاته قبل إغلاق الميركاتو في الثاني من سبتمبر المقبل. مع اقتراب الموسم الجديد الذي يشمل مشاركته في بطولات دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأندية الآسيوية للنخبة، يسعى النادي لتعزيز صفوفه بأسماء بارزة.
وسط هذه الأجواء يبرز اسم إيفان توني
- مهاجم برينتفورد الإنجليزي كأحد أبرز الأهداف في فترة الانتقالات الحالية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الأهلي سيستطيع تأمين هذه الصفقة الكبيرة في اللحظات الأخيرة.
الأهلي السعودي يحقق صفقة صيفية مثيرة في اللحظات الأخيرة
- تتواصل التطورات في سوق الانتقالات الصيفية لنادي الأهلي، حيث يسعى الفريق لحسم صفقاته قبل إغلاق فترة الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل. النادي يسعى لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد الذي يشهد مشاركته في عدة بطولات مهمة، منها دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري الأندية الآسيوية للنخبة.
- في هذا الإطار ارتبط اسم مهاجم برينتفورد الإنجليزي، إيفان توني (32 عاما)، بالانتقال إلى الأهلي. وعلى الرغم من أن الصفقة لم تحسم رسميا بعد، فإن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات. وفقًا للصحفي بن جاكوبس، تعمل إدارة الأهلي على إتمام صفقة انتقال توني بعقد يمتد لثلاث سنوات، حيث يخضع اللاعب حاليا للفحوصات الطبية.
- وتشير الأنباء إلى أن الأهلي قد حصل على موافقة توني للانتقال، ومن المقرر أن يقدم النادي عرضًا يبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لجلب اللاعب من برينتفورد.
- هذا التقدم في صفقة توني يأتي في أعقاب بعض الغموض حول إمكانية انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي لا يزال ينتظر عرضا من نادي تشيلسي الإنجليزي. بناء على ذلك، قررت إدارة الأهلي التركيز بشكل جاد على إتمام صفقة إيفان توني.