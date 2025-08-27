نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: لا نيه لرحيل ريبيرو حتى لو خسر أمام بيراميدز.. وأتمنى أن يتولى البدري القيادة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز، وكذلك مواجهة بيراميدز المقبلة في دوري نايل.

وقال هشام حنفي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور" تقديم الإعلامي خالد الغندور: "خوسيه ريبييرو تولى تدريب النادي الأهلي منذ ثلاث أشهر وهي فترة كافية جدًا لتقييم المدرب".

وأضاف هشام: "قائمة الأهلي مدججة بالنجوم والفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين والقادرين على الفوز بأي مواجهة، ومع ذلك ريبييرو فشل في تطوير الأداء الفني للاعبي الأحمر".

وشدد: "ريبيبرو لم يصبر على أداء بعض اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة، خاصًة أن المدرب كان مقتنع باللاعب بشكل كبيرة في معسكر تونس، ولكن مع أول مشاركة بشكل أساسي أمام مودرن سبورت وعدم ظهوره بالشكل المطلوب قرر المدرب عدم مشاركته مره أخرى".

وتابع: "هناك أيضًا علامات استفهام كثيرة على مشاركة محمد شريف في أخر 10 دقائق فقط أمام غزل المحلة، وكان يجب نزوله مبكرا ولعبه بجوار جراديشار لفك التكتلات الدفاعية لفريق غزل المحلة".

وواصل حنفي: "لا يوجد اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي لرحيل المدرب خوسيه ريبييرو حتى لو خسر أمام بيراميدز، إلا لو قامت ثورة جماهيرية على المدرب مثل ماحدث مع كولر".

وأكد: "الأهلي جدد لكولر ثلاث سنوات وكانت هناك نية كبيرة لبقاء المدرب ولكن غضب الجماهير كان السبب الرئيسي في رحيله عن تدريب الفريق، وهو الأمر الذي من الممكن أن يتكرر مع ريبييرو".

وأردف: "حال رحل ريبييرو عن تدريب الأهلي، أتمنى أن يتولى حسام البدري تدريب الفريق لأنه مدرب صاحب شخصية قوية".

واختتم هشام حنفي تصريحاته، أن النادي الأهلي سيحقق الفوز على بيراميدز في قمة مباريات الجولة المقبلة من الدوري، خاصة أن السماوي بعيد تمامًا عن مستواه في مباريات الدوري منذ انطلاق الموسم.