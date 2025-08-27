نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري والذي يواصل مفاجآته القوية ونتائجه التي باتت خارج التوقعات.

الجولة الحالية كانت شاهدة على تعثر الكبار بعد تعادل الأهلي سلبيا أمام غزل المحلة وسقوط بيراميدز أمام مودرن سبورت.

ولم ينجو من المقصلة سوى الزمالك والذي حقق الفوز على فاركو لينفرد بصدارة الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة

وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي:-

1- الزمالك برصيد 10 نقاط.

2- المصري برصيد 8 نقاط.

3- بتروجيت برصيد 8 نقاط.

4 مودرن سبورت برصيد 7 نقاط.

5- سموحة برصيد 6 نقاط.

6- الأهلي برصيد 5 نقاط.

7- زد برصيد 5 نقاط.

8- حرس الحدود برصيد 5 نقاط.

9- الجونة برصيد 5 نقاط.

10- بيراميدز برصيد 5 نقاط.

11- إنبي برصيد 5 نقاط.

12- سيراميكا كليوباترا برصيد 4 نقاط.

13- غزل المحلة برصيد 4 نقاط.

14- وادي دجلة برصيد 4 نقاط.

15- الإسماعيلي برصيد 4 نقاط.

16- الاتحاد السكندري برصيد 4 نقاط.

17- طلائع الجيش برصيد 4 نقاط.

18- البنك الأهلي برصيد 3 نقاط.

19- كهرباء الإسماعيلية برصيد نقطتين.

20- المقاولون العرب برصيد نقطتين.

21- فاركو برصيد نقطة واحدة.