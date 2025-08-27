نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دغموم في المقدمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الجولة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء، عن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بنهاية مباراة الزمالك أمام فريق فاركو السكندري، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب انتهاء الجولة الرابعة، والذي جاء على النحو التالي:

دغموم في المقدمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الجولة الرابعة

1- عبد الرحيم دغموم ـ المصري البورسعيدي - 3 أهداف.

2- عمر الساعي - المصري البورسعيدي - هدفان.

3- منذر طمين - المصري البورسعيدي - هدفان.

4- شيكو بانزا - الزمالك - هدفان.

5- بدر موسى - بتروجيت - هدفان.

6- أحمد مصطفى زيزو - الأهلي - هدفان.

7- أحمد عاطف - زد - هدفان.

8- صامويل أمادي - سموحة - هدفان.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور أربعة جولات من انطلاق البطولة برصيد 10 نقاط، يليه فريق المصري البورسعيدي برصيد 8 نقاط، يليه بتروجيت بنفس الرصيد من النقاط.