محمد شبانة: من الظلم مقارنة ألفينا بزيزو الآن.. والجدل سببه تراجع الأهلي وتألق الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي محمد شبانة على الجدل بين الجماهير على السوشيال ميديا حول من اللاعب الأفضل زيزو أم ألفينا.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه من المبكر الحكم على ألفينا مع الزمالك ومقارنته بزيزو خاصة ان الأخير يمتلك عدد سنوات في مستوى ثابت ومرتفع ومن الصعب مقارنته بعدد مباريات قليله لألفينا.



وأضاف شبانة أن الحالة السيئة التي ظهر عليها الأهلي منذ بداية الدوري مقارنة بالحالة التي يعيشها الزمالك وتصدره جدول الترتيب مع ظهور اللاعب البرازيلي بمظهر جيد هو ما فتح باب المقارنة بين النجمين لكنها مقارنة وقتية قد تتغير الآراء فيها خلال الأسابيع القادمة.