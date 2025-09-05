الرياضة

فوز بترول أسيوط بثلاثية على الإنتاج والمنصورة يتخطى السكة الحديد بالمحترفين

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بترول أسيوط فوزا عريضا خارج ملعبه على حساب فريق الانتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين بستاد السلام.

شهدت المباراة تقدم فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود بثلاثية نظيفة في الشوط الأول عن طريق احمد خالد في الدقيقة 7 وأضاف احمد العربي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 20 والدقيقة 45.

وتمكن المنصورة من تحقيق الفوز الأول عقب تخطي عقبة السكة الحديد بهدف سجله اللاعب محمد أمين ليقتنص البرتقالي ثلاث نقاط ثمينه بقيادة ياسر عبد الواحد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

