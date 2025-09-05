نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا غدا الجمعة في العاشرة مساءً ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمي ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم علي تجربة اكثر من جملة خلال المران.

حرص وزير الثقافة أحمد فؤاد على حضور مران منتخب مصر وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة ومحمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة.