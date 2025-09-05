نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تونس ضد ليبيريا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب تونس الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره ليبيريا، بثنائية نظيفة في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

أهداف مباراة تونس ضد ليبيريا في تصفيات كأس العالم

افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، اللاعب حازم المستوري الهدف الأول لصالح المنتخب التونسي بعد تسديدة قوية.

وتمكن فرجاني ساسي نجم خط وسط منتخب تونس، من تسجيل الهدف الثاني في شباك ليبيريا عند الدقيقة 66 من الشوط الثاني؛ بأسيست من زميله حنبعل المجبري.

قبل أن يتمكن اللاعب انيس سعد من تسجيل هدف منتخب تونس الثالث عند حلول الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.