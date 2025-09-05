الرياضة

محمد عبدالله: حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية

0 نشر
0 تبليغ

محمد عبدالله: حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالله: حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن محمد صبحي يقدم مستويات متميزة مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي.

محمد عبدالله: حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية، ووجود فريق أخر لمنتخب مصر أمر جيد للغاية لكي نستطيع المشاركة في منافسات دولية".

وأضاف: "حلمي طولان يمتلك الخبرة الكافية لكي يذهب بعيدا في بطولة كأس العرب المقبلة، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأوضح: "مباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة للغاية وأتمنى أن يستعد الزمالك بشكل جيد لكي نستعيد الصدارة من جديد وفقد النقاط سيؤثر علينا".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا