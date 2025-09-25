نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يصعّد ضد مدحت شلبي: بلاغ للنائب العام وشكوى رسمية بسبب تصريحاته عن الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة النادي الأهلي التصعيد رسميًا ضد الإعلامي مدحت شلبي على خلفية التصريحات التي أدلى بها في برنامجه يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC Masr 2، والتي اعتبرها النادي معلومات مغلوطة تمس رئيسه الكابتن محمود الخطيب.

الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدحت شلبي

وأعلن الأهلي في بيان رسمي تكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شلبي، تشمل تقديم بلاغ عاجل للنائب العام، بالإضافة إلى شكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار ما وصفه النادي بـ "الحفاظ على حقوقه والتصدي لأي تجاوزات إعلامية".

وكان مدحت شلبي قد قال خلال برنامجه: "لا أحد يستطيع إنكار تاريخ الكابتن محمود الخطيب، فهو صديق عزيز ودخلنا بيوت بعضنا وخرجنا في رحلات عائلية، ولكن لا بد من قول الحقيقة".

وتطرق شلبي إلى مواقف سابقة للخطيب خلال فترة عمله نائبًا لرئيس الأهلي في عهد حسن حمدي عام 2012، مشيرًا إلى أن الخطيب انسحب حينها من المجلس بناءً على تعليمات طبية رغم تبقي عام كامل على انتهاء المدة. وأضاف أن البعض وقتها ربط ذلك باعتذاره بمشاركته في إعلان تجاري لصالح إحدى شركات الاتصالات قبل أولمبياد لندن.

كما أثار شلبي الجدل بتصريحاته عن غياب الخطيب عن بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية الأخيرة بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن السبب لم يكن صحيًا كما أُعلن رسميًا، وإنما بسبب رفض السلطات منحه التأشيرة، وهو ما اعتبره الأهلي ادعاءً يخالف الحقيقة.

وفي ختام تصريحاته، قال شلبي إن الأطباء نصحوا الخطيب بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة حفاظًا على صحته، قبل أن يربط ذلك بما أسماه "إخفاقات رياضية" مرّ بها الأهلي مؤخرًا، وهو ما أشعل غضب إدارة القلعة الحمراء ودفعها إلى الرد بخطوات قانونية حاسمة.