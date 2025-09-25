نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعدّل مواعيد مباريات رباعي السوبر في الدوري قبل السفر للإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تعديل مواعيد مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي هذا التعديل في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات في الفترة من 6-9 نوفمبر المقبل.

وفقًا للقرار، تقام جميع المباريات الأربع يوم 2 نوفمبر، وتُلعب مباراتا الزمالك وطلائع الجيش، وبيراميدز والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما تنطلق مباراتا الأهلي والمصري، وسيراميكا كليوباترا وبتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وبفضل هذا القرار، ستحظى جميع الفرق بفترة راحة متساوية قبل السفر إلى الإمارات والمشاركة في مباريات السوبر المقررة في يومي 6 و9 نوفمبر.

ويعكس هذا القرار حرص رابطة الأندية على تنظيم جدول المباريات بشكل يراعي مصلحة الأندية المشاركة في البطولات القارية والمحلية، ويضمن سير المنافسات في أجواء من التكافؤ والاحترافية.

