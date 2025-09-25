نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمد عبدالوهاب يدرس دخول انتخابات الأهلي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار داخل القلعة الحمراء إلى انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة، والتي يبدو أنها ستشهد منافسة قوية وسخونة مبكرة في ظل تحركات الأعضاء ومحاولات الدفع بعدد من الأسماء البارزة للعودة إلى المشهد من جديد.

وكشف مصدر خاص لـ" دوت الخليج " أن الحاج محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، يواجه ضغوطًا متزايدة من أعضاء الجمعية العمومية للترشح على مقعد نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه ما زال يفكر بجدية في الأمر دون أن يحسم موقفه النهائي حتى الآن.

ويتمتع عبدالوهاب بخبرات ممتدة داخل النادي الأهلي لأكثر من ثلاثين عامًا، حيث كان شاهدًا على عصور مجالس الإدارة منذ عهد الراحل الكابتن صالح سليم، مرورًا بالكابتن حسن حمدي، وصولًا إلى المهندس محمود طاهر الذي تربطه به علاقة وثيقة، ويعتبره عبدالوهاب أنجح من قاد النادي على المستويين الاقتصادي والرياضي بعد أن أحدث نقلة نوعية بارزة.

ورغم ابتعاده خلال السنوات الماضية عن العمل العام وتفرغه لأسرته وأعماله الخاصة، فإن قطاعًا واسعًا من أعضاء الجمعية العمومية يرى أن عودته ستكون مكسبًا مهمًا للنادي في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم عبدالوهاب لموقفه، في وقت يتوقع فيه أن تتوالى المفاجآت على ساحة انتخابات الأهلي، ما ينبئ بمعركة انتخابية ساخنة قد تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ القلعة الحمراء.

