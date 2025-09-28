نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن بث مباشر -- يلا كورة مباراة أرسنال ونيوكاسل قمة مرتقبة في الدوري الإنجليزى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الدوري الانجليزي بين الأرسنال ونيوكاسل

آرسنال يصطدم بنيوكاسل في قمة نارية بالدوري الإنجليزي الممتاز

في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يستضيف نيوكاسل آرسنال مساء الأحد 28 سبتمبر 2025 في ملعب ستاد جيمس بارك، في مواجهة تحمل طابع الحسم والندية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

⌚ الموعد والقنوات الناقلة

الموعد: الساعة 4:30 مساءً بتوقيت لندن (BST)، ما يعادل الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

النقل في المملكة المتحدة سيكون عبر Sky Sports Main Event وSky Sports Premier League مع البث الرقمي على خدمة Sky Go وNow TV.

في الولايات المتحدة، يُعرض اللقاء على قناة USA Network، كما يمكن متابعته عبر خدمات البث مثل NBC وfuboTV.

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُعد شبكة beIN Sports MENA هي الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع والأسماء البارزة

نيوكاسل (4-3-3 متوقع)

الحارس: بورن

الدفاع: تريبيير – ثياو – بيرن – ليفرامنتو

الوسط: غيمارانش – تونالي – جوليانتون

الهجوم: إيلانغا – وولتميد – جوردون (عودة قوية بعد الإيقاف)

يُنتظر أن يعود أنتوني جوردون إلى صفوف نيوكاسل بعدما غاب لعدة مباريات بسبب بطاقة حمراء.

آرسنال (التشكيل المتوقع)

آرسنال يشهد غيابات في صفوفه، أبرزها نوني ماديوكي وكاي هافرتس وغابرييل خيسوس بسبب إصابات مختلفة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على تشكيلة مرنة تجمع بين الدفاع المنظم والهجمات السريعة، مع الرهان على اللاعبين الشباب والقوة الهجومية المتاحة.

تحليل فني: المواجهة بين الدفاع والقوة الهجومية

يشهد آرسنال بداية قوية على الصعيد الدفاعي هذا الموسم، إذ لم تتلق شباكه سوى هدفين في عدد من المباريات.

بالفعل، المواجهة قد تتحول إلى صراع بين أجنحة نيوكاسل التي تبحث عن اختراقات والمهاجمين الذين يمكنهم استحضار الفوارق الفردية، مقابل دفاع محكم من آرسنال يسعى للحفاظ على نظافة شباكه.

نيوكاسل يعاني على صعيد التهديف هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف حتى الآن في الدوري، ما يشير إلى صعوبة في الأداء الهجومي رغم الإمكانيات الموجودة.

مع ذلك، الجماهير في ستاد جيمس بارك دائمًا ما تشكل عامل ضغط رهيب على الفرق الزائرة، وقد يكون لها دور كبير في فرض أجواء معاكسة على آرسنال.

آرسنال من جهته قد يجرب التسلسل السريع في الانتقالات من الدفاع للهجوم، وربما يعتمد على سرعة أجنحة الفريق واختراقات العمق، خصوصًا مع غياب بعض عناصره الأساسية.

الأهمية والقراءة الاستراتيجية

لكل من الفريقين ما يخسره أو يربحه. آرسنال يسعى لتعزيز موقفه في سباق اللقب، وتقليص الفجوة مع المتصدرين، بينما نيوكاسل يريد استعادة توازنه وتحقيق انتصار على أرضه لإعادة الزخم مع جماهيره.

البطء في هز الشباك قد يدفع كلا المدربين إلى التعديلات التكتيكية خلال الشوط الثاني، مثل الدفع بلاعب هجومي إضافي أو تعديل تمركز الوسط.

ستكون السهرة الكروية بين نيوكاسل وآرسنال فرصة مثيرة لعشاق الكرة الإنجليزية، حيث تتقاطع فيها طموحات وآمال الفريقين في موقعة قد تكتب فصولًا مهمة في هذا الموسم. هل ينجح آرسنال في اختراق حصون الخصم؟ أم يستفيق نيوكاسل ويحقق مفاجأة على أرضه؟ الزمن والكورة سيعطيان الجواب في السادسة والنصف مساءً.