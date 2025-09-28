نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مجانًا ودون اشتراك.. مباراة الزمالك وبرشلونة في بطولة السوبر جلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. مواجهة نارية بين الزمالك وبرشلونة في السوبر جلوب

تقام بعد قليل مواجهة نادي الزمالك ضد فريق برشلونة الإسباني ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس السوبر جلوب

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 2025.

بث مباشر.. مباراة الزمالك ضد برشلونة الإسباني بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في بطولة السوبر جلوب

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد برشلونة بث مباشر عبر قناة أون سبورت 2، وسيعلق على المباراة إيهاب صلاح، كما تنقل أيضًا عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية.

مجموعة الزمالك

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الثالثة، وتضم هذه المجموعة كلا من أندية برشلونة الإسباني وتوباتي البرازيلي، بجانب الزمالك.

ترتيب مجموعة الزمالك

ويتصدر نادي برشلونة المجموعة الثالثة برصيد نقطتين.

ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد نقطتين.

فيما يتذيل نادي توباتي البرازيلي المجموعة دون نقاط.

وكان نادي الزمالك قد فاز على توباتي البرازيلي بنتيجة 26-24، بينما فاز برشلونة على توباتي بنتيجة 41-22.