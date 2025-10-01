نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، مواجهة قوية على ملعبه ووسط جماهيره أمام فريق أولمبياكوس، مساء اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة آرسنال ضد أوليمبياكوس، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، معقل الجانرز في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس، على قناة “beIN Sports 5 HD”، حيث تعد قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

