نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توماس فرانك يخطط لصفقة دفاعية.. سبيرز يترقب ناثان كولينز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع TBR Football أن توماس فرانك، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، وضع عينه على مدافع برينتفورد ومنتخب إيرلندا ناثان كولينز، البالغ من العمر 24 عامًا، تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.

فرانك، الذي يعرف إمكانيات اللاعب جيدًا من فترة عملهما معًا في برينتفورد، يعتقد أن كولينز سيكون إضافة مهمة لخط دفاع توتنهام، نظرًا لقوته البدنية وصلابته في المواجهات الفردية، بجانب قدرته على التعامل مع إيقاع البريميرليغ السريع.

توتنهام يسعى لتعزيز خياراته الدفاعية تماشيًا مع طموحه في المنافسة على المراكز الأولى، بينما قد يواجه النادي صعوبة في إقناع برينتفورد بالتخلي عن أحد أهم عناصره الأساسية.

الصفقة المحتملة قد تفتح الباب أمام "سبيرز" لتشكيل خط دفاع أكثر صلابة، خصوصًا أن كولينز يتمتع بخبرة دولية مع منتخب إيرلندا، ما يمنحه ثقلًا إضافيًا في مشروع فرانك الجديد.