نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفرج ببلاش بث مباشر.. القنوات الناقلة لماتش العراق والإمارات في ذهاب ملحق كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية اليوم نحو مباراة العراق والإمارات في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، والتي تُقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

موعد مباراة العراق والإمارات اليوم

اليوم: الخميس، 13 نوفمبر 2025

الوقت:

7:00 مساءً بتوقيت بغداد

8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

يمكن متابعة مباراة العراق والإمارات بث مباشر عبر:

قناة beIN Sports 2 HD – بتعليق عصام الشوالي

قناة Alkass 5 HD

يُتاح البث عبر ريسيفر بين سبورتس لمتابعة اللقاء الفضائي ضمن الاشتراك المدفوع، بالإضافة إلى البث الرقمي عبر التطبيقات الرسمية: منصة TOD – الرابط المباشر.

جدير بالذكر أن معلق مباراة العراق والامارات سيكون المُذيع الرياضي التونسي المُميز عصام الشوالي، بتكليف من شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.