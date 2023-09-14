العالم اليوم - بالصور.. لافتة المطعم الضخمة كادت تسحق رأسها

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. لافتة المطعم الضخمة كادت تسحق رأسها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 10:22 صباحاً - كادت امرأة من ولاية لويزيانا الأميركية تموت بعد سقوط لافتة سلسلة المطاعم الأميركية للأكل المكسيكي "تاكو بيل" على سيارتها في أعقاب عاصفة شديدة شهدتها الولاية الأسبوع الماضي.

وكانت السيدة تنتظر طعامها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل.

أصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها وتتلقى الآن العلاج في المستشفى المحلي.

وقالت ماديسون دايلي، ابنة السيدة: إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام.

وشهدت منطقة كراولي عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ما أدى لسقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.