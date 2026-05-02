أخبار اليمن : 2659 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

2659 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد 41 شخصاً وإصابة 11 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال الوزارة في بيان، إن "إجمالي عدد شهداء العدوان منذ الثاني من مارس الماضي ارتفع إلى 2659، والجرحى إلى 8183".

وفي جديد التطورات، شنت طائرات الاحتلال، منذ فجر اليوم، أكثر من 49 هجوما على بلدات في جنوب لبنان، أبرزها 16 غارة على قضاء النبطية استهدفت مدينة النبطية وبلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وحاروف وعدشيت وكفردجال وشوكين وميفدون وعبا وكفرا، الدوير.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 9 أشخاص، وإصابة أكثر من 7 آخرين بينهم 3 نساء ورئيس بلدية شوكين، كما دمرت حسينية قديمة يزيد عمرها على مئة عام في بلدة الدوير، وقاعة للتعازي إلى جانبها، بالإضافة إلى قاعات وغرف أرضية ومقر لكشافة الرسالة الإسلامية.

وأطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح في قضاء بنت جبيل، واستهدفت بقصف مدفعي أطراف بلدات فرون والغندورية ووادي السلوقي.

كما وجه جيش الاحتلال إنذاراً جديداً إلى سكان 9 قرى في جنوب لبنان، طالباً إخلاءها والابتعاد عنها ما لا يقل عن ألف متر. بينها قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، وحبوش.

وتشن "إسرائيل" منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلف أكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو 20% من السكان، وفق أحدث المعطيات الرسمية.