نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرقة الإسبانية “ماروخا ليمون” تشارك في في الدورة الخامسة من مهرجان هي الفنون بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستتواجد الفرقة الإسبانية ”ماروخا ليمون“ في مصر للمشاركة في الدورة الخامسة من مهرجان ”هي الفنون“، الذي سيقام في القاهرة والإسكندرية في خلال الفترة ما بين 2 و5 أكتوبر حيث تدعم سفارة إسبانيا في مصر مشاركة الفرقة.

ووفق بيان صادر عن سفارة إسبانيا بالقاهر، ستقدم الفرقة حفلًا موسيقيًا يوم الخميس 2 أكتوبر الساعة الثامنة مساءً في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ويوم الجمعة 3 أكتوبر الساعة السابعة مساءً في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المجموعة ورشة عمل حول الغناء والموسيقى بعنوان ”صوت برشلونة“ يوم 3 أكتوبر الساعة الرابعة مساءً في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية.

"ماروخا ليمون" هي فرقة موسيقية نسائية مكونة من ستة فنانات: شيلا كيرو، ميلا جونثالث، فيكي بلوم، إستر جونثالث، إلي فابريجاس، وكارلا جونثالث . تشتهر الفرقة التي تأسست في برشلونة عام 2014 بقدرتها الفريدة على دمج أنواع موسيقية مختلفة بشكل نابض بالحياة وثراء صوتي مبهر. بفضل مهارتها في الجمع بين الأصوات والآلات النفخية والوترية والإيقاعية، ينتج تناغمًا يمنح كل أغنية عمقًا ونضجًا موسيقيًا ملحوظين. في حفلاتها الموسيقية، تنجح الفرقة في إيصال طاقة حماسية وأصالة تجذب الجمهور، مما يخلق تجربة لا تُنسى. من الجدير بالذكر أن فرقة "ماروخا ليمون" قدمت عروضًا في قاعات ومهرجانات مختلفة في عدة دول: إسبانيا والبرتغال والمغرب وفرنسا ورومانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا.

بدأ مهرجان "هي الفنون" عام 2021 بهدف تسليط الضوء على إبداعات النساء الفنانات من جميع أنحاء العالم، وكذلك لتشجيع الاحتفاء بالإبداع الأنثوي. يشارك في المهرجان فنانون مصريون ودوليون، وقد شارك في الدورات السابقة فرق وفنانون إسبان آخرون: لا بريندا روخا، فانيكا، لاس ميجاس، وإيزابيل فينادريل.