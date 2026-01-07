لمنع استغلال التجار.. القائمة الكاملة لأسعار السجائر المحلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 يترقب الكثير من المستهلكين استقرار القوائم السعرية لمنتجات التبغ، حيث تشهد الأسواق حالة من الثبات الملحوظ في أسعار السجائر سواء كانت محلية أو مستوردة.

بما يتماشى مع الأسعار الرسمية المعلنة من الشركات والجهات الرقابية، وهو ما يسهل على المشتري معرفة القيمة الحقيقية للعلبة قبل التوجه للمحلات بعيدًا عن أي تلاعب قد يمارسه بعض التجار في المناطق المختلفة.

أسعار السجائر المحلية اليوم

تسيطر منتجات شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" على الشريحة الأكبر من التداول، حيث استقر سعر العلبة لمعظم أنواع "كليوباترا" الشهيرة عند 44 جنيهًا.

ويشمل هذا السعر فئات متنوعة مثل كليوباترا بوكس، وسوفت كوين، وسوبر، وبلاك ليبول، بالإضافة إلى أنواع مونديال بألوانها الثلاثة (الأحمر والأزرق والفضي)، وسجائر بوسطن وبلمونت.

أسعار السجائر المستوردة والتبغ المسخن

سجلت سجائر "ميريت" بجميع أنواعها نحو 105 جنيهات، تليها "مارلبورو" التي استقر سعرها عند 97 جنيهًا، بينما تعرض أنواع "إل آند إم" و"مارلبورو كرافتد" بسعر 79 جنيهًا للعلبة.

أما على صعيد البدائل الحديثة، فقد حافظ التبغ المسخن على مستوياته، حيث تباع عبوات "HEETS" بنحو 69 جنيهًا، وتتراوح أسعار "TEREA" ما بين 66 و77 جنيهًا بحسب النوع.