مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الرئيسية أخبار عالمية

معشوق الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معشوق الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد...

معشوق الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأحد إلى ملعب كامب نو، الذي يحتضن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026

ويدخل برشلونة المباراة وهو على أعتاب التتويج بلقب الليغا، بعدما فرض سيطرته على المسابقة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك. ويعتلي الفريق الكتالوني صدارة جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، ما يعني أن التعادل سيكون كافيًا لحسم اللقب رسميًا قبل نهاية الموسم.

ويعيش برشلونة فترة مميزة من الناحيتين الفنية والمعنوية، بعد سلسلة من النتائج القوية التي عززت من ثقة اللاعبين والجماهير، ليصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من إضافة لقب جديد إلى خزائنه، في ليلة قد تتحول إلى احتفالية تاريخية أمام الغريم التقليدي.

على الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل تأجيل تتويج برشلونة والإبقاء على آماله الحسابية قائمة. ويقود الفريق الملكي المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي يسعى لتحقيق نتيجة تعيد الثقة للفريق بعد موسم شهد العديد من التقلبات على المستويين الفني والإداري.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

تنطلق صافرة بداية الكلاسيكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد

يتولى التعليق على أحداث المواجهة المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

وتحمل المباراة أهمية استثنائية، إذ يسعى برشلونة لحسم اللقب وسط جماهيره، بينما يطمح ريال مدريد إلى إفساد فرحة غريمه في واحدة من أكثر مباريات الموسم ترقبًا وإثارة.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

3 ملايين جنيه غرامة.. السلطات المصرية تعلن عقوبات...

أخبار ذات صلة

0 تعليق