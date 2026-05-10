معشوق الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأحد إلى ملعب كامب نو، الذي يحتضن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026

ويدخل برشلونة المباراة وهو على أعتاب التتويج بلقب الليغا، بعدما فرض سيطرته على المسابقة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك. ويعتلي الفريق الكتالوني صدارة جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، ما يعني أن التعادل سيكون كافيًا لحسم اللقب رسميًا قبل نهاية الموسم.

ويعيش برشلونة فترة مميزة من الناحيتين الفنية والمعنوية، بعد سلسلة من النتائج القوية التي عززت من ثقة اللاعبين والجماهير، ليصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من إضافة لقب جديد إلى خزائنه، في ليلة قد تتحول إلى احتفالية تاريخية أمام الغريم التقليدي.

على الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل تأجيل تتويج برشلونة والإبقاء على آماله الحسابية قائمة. ويقود الفريق الملكي المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي يسعى لتحقيق نتيجة تعيد الثقة للفريق بعد موسم شهد العديد من التقلبات على المستويين الفني والإداري.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

تنطلق صافرة بداية الكلاسيكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد

يتولى التعليق على أحداث المواجهة المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

وتحمل المباراة أهمية استثنائية، إذ يسعى برشلونة لحسم اللقب وسط جماهيره، بينما يطمح ريال مدريد إلى إفساد فرحة غريمه في واحدة من أكثر مباريات الموسم ترقبًا وإثارة.