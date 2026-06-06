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مصر تدين استهداف الكويت والبحرين وتؤكد تضامنها الكامل...

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مصر تدين استهداف الكويت والبحرين وتؤكد تضامنها الكامل...

مصر تدين استهداف الكويت والبحرين وتؤكد تضامنها الكامل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 02:17 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها.


وتؤكد مصر مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.


كما تجدد مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وترفض رفضاً قاطعاً أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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