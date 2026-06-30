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كشف ملابسات تضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى...

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كشف ملابسات تضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى...

كشف ملابسات تضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بالضرب على طفل بالشرقية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بالشرقية من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدى على نجلها بالسب والضرب وإحداث إصابته بخدوش وسحجات وجرح قطعى بإصبع اليد لخلافات بين نجلها ونجل المشكو فى حقه حول اللهو، 
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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